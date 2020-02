Die Absolventenquote in Sachsen ist erneut angestiegen. 2018 absolvierten 12.980 Personen erfolgreich ihr Erststudium an sächsischen Hochschulen, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch mit. Das entspricht 35,7 Prozent der Sachsen im entsprechenden Alter. Damit liegt der Freistaat auf dem ersten Platz der neuen Bundesländert und bundesweit an vierter Stelle.