In Sachsen wird es am Donnerstagnachmittag ungemütlich. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, werden Sturmböen mit bis zu 55 Stundenkilometern erwartet. Begleitet werden diese von Regen und starken Schauern. Noch heftiger als im Flachland wird es demnach im Vogtland und im Erzgebirge. Auf dem Fichtelberg rechnen die Metorologen mit Sturmböen von bis zu 100 Stundenkilometern. Die Temperaturen sinken auf dem Berg auf minus vier Grad ab und es setzt starker Schnellfall ein. In der Nacht nimmt die Gefahr von Gewittern in ganz Sachsen zunehmend ab und die Lage beruhigt sich.