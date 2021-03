Am frühen Mittwochmorgen gab es Glätteunfälle in Südsachsen - wie hier in Chemnitz, wo auf dem vereisten Hohlweg ein Taxi und ein Pkw zusammenstießen. Es blieb bei Blechschäden.

Einen frostigen Start in den Tag haben die Menschen in Süd- und Ostsachsen erlebt. Ortsweise sanken die Temperaturen auf minus sieben Grad Celsius. Im Erzgebirge und Raum Chemnitz gab es leichten Schneefall. In Chemnitz mussten Autofahrer auf teils eisglatten Straßen zurechtkommen. Auch wenn sich der Mittwoch nach dem winterlichen Start tagsüber vielerorts frühlingshaft bei maximal neun Grad Celsius zeigt, bleibt es winterlich: In Sachsen bahnt sich das Sturmtief Klaus an. Es wird sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in der Nacht auf Donnerstag in ganz Sachsen ausbreiten.