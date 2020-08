Das Sturmtief "Kirsten" hat in Sachsen zu einigen Schäden geführt. Polizei und Feuerwehr mussten vor allem wegen umgestürzter Bäume und Bauzäune ausrücken.

So fiel im erzgebirgischen Scheibenberg ein Baum auf ein Hausdach. In Chemnitz knickten an einer Straßenbahntrasse mehrere Bäume um, so dass der Verkehr zeitweise eingestellt werden musste. Die Vogtlandbahn musste vorübergehend die Strecke zwischen Falkenstein und Zwickau wegen Sturmschäden sperren und Busse einsetzen. In Leipzig wurden drei Autos durch umgefallene Bäume beschädigt.

Sonnenschirm fliegt durch die Luft

Auch in Ostsachsen musste die Feuerwehr viel totes Holz beseitigen. Etwa 40 Einsätze wurden gezählt. In Pulsnitz knickte eine Telefonleitung um. In Bautzen wurde ein Passant von einem herunter gefallenen Blumentopf leicht verletzt. In Weißwasser flog der Sonnenschirm eines Restaurants durch die Luft und beschädigte eine Auto.

Ast kracht während der Fahrt aufs Auto

Mit dem Schrecken ist während des Sturms ein 31 Jahre alter Autofahrer in Plauen im Vogtland davongekommen. Wie die Polizei mitteilte, blieb er unverletzt, als er am Mittwoch unterwegs war und ein herabfallender Ast auf das Dach seines Wagens krachte. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro.

Wind beeinträchtigt Löscharbeiten

Sturmtief "Kirsten" hat außerdem die Löscharbeiten an einem Wohnhaus in Stollberg im Erzgebirge erschwert. Wie die Feuerwehr mitteilte, fachte der heftige Wind das Feuer immer wieder an. Am Abend rollte schließlich ein Bagger an, um das Dach des ausgebrannten Wohnhauses abzureißen.