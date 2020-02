Das Orkantief Sabine soll nach Recherchen des MDR-Magazins Umschau zirka 20 Millionen Euro Sachschaden in Sachsen angerichtet haben. Wie die Versicherungsberatungsgesellschaft Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) auf Anfrage des Magazins mitteilte, ist der Freistaat damit das am stärksten betroffene Bundesland in Mitteldeutschland. Die Schadensprognose für Sachsen-Anhalt und Thüringen liegen laut MSK jeweils bei rund zehn Millionen Euro.