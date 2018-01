Aufgrund des stürmischen Wetters läuft der Wintersport in einigen Skigebieten der Region heute nur mit Einschränkungen. Am Fichtelberg fahren Sessellift und Schwebebahn aus Sicherheitsgründen nicht. Wie es von der Schwebebahngesellschaft am Vormittag hieß, fauchten unberechenbare Windböen am Hang und es gab Eisregenschauer. Die Schlepplifte seien aber in Betrieb. In Carlsfeld bleibt das Skigebiet am Hirschkopf heute komplett geschlossen. Auch in Johanngeorgenstadt ist der Skilift heute geschlossen. Die Skiwelt Schöneck hat im Verlaufe des Tages den Vierer-Sessellift Hohe Reuth wegen starker Sturmböen vorübergehend geschlossen.



Die Skiarena Eibenstock indes hatte am Mittwoch geöffnet, allerdings witterungsbedingt verkürzt nur bis 17 Uhr.