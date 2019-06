In Sachsen sind im Advent 2018 insgesamt 30.000 Euro bei der Aktion "Stollenpfennig" zusammengekommen. Das Geld wurde in 560 Bäckerein gesammelt und kommt dem evangelischen Hilfswerk "Brot für die Welt" zu Gute. Das hat die Diakonie am Freitag in Radebeul mitgeteilt. Im Vergleich zum Advent 2017 wurde etwas weniger gesammelt. Im Vorjahr lag die Spendensumme noch bei mehr als 30.000 Euro.