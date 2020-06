Die konstituierende Tagung zur 28. Landessynode findet in der Dreikönigskirche in Dresden Stadt.

Die konstituierende Tagung zur 28. Landessynode findet in der Dreikönigskirche in Dresden Stadt. Bildrechte: dpa

Die gewählten und berufenen Mitglieder des neuen Kirchenparlaments der evangelischen Landeskirche Sachsen - der sächsischen Landessynode - kommen heute zur zweitägigen konstituierenden Sitzung in Dresden zusammen. Wie das Parlament mitteilte, beginnt die Sitzung mit einer Andacht von Landesbischof Tobias Bilz. Im Anschluss werden die 48 neuen Mitglieder im Plenarsaal des Hauses der Kirche verpflichtet.

Synode Die Synode ist das gesetzgebende Organ der Landeskirche. Sie tagt in der Regel jeweils im Frühjahr und Herbst in öffentlicher Sitzung. Der Altersdurchschnitt der neuen sächsischen Synodalen liegt bei 46 Jahren.

Am 8. März hatten rund 7.700 Kirchvorsteher und Pfarrer 60 der insgesamt 80 Synodalen bestimmt, gut ein Drittel davon Frauen. Weitere 20 wurden von der Kirchenleitung berufen. Die damit beginnende 28. Landessynode geht in eine sechsjährige Legislatur. Die nächste ordentliche Tagung wird im Herbst vom 13. bis 16. November ebenfalls in der Dreikönigskirche stattfinden, wo unter anderem das Haushaltgesetz für 2021 zur Beratung ansteht.