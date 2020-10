Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und Landtagspräsident Matthias Rößler haben am Tag der Deutschen Einheit an die Errungenschaften der Wiedervereinigung und die Wiedergründung Sachsens vor 30 Jahren erinnert . Bei der Festveranstaltung im sächsischen Landtag verteidigten sie auch die Einladung des DDR-Bürgerrechtlers und CDU-Bundestagsabgeordneten Arnold Vaatz als Festredner. Vaatz hatte der Berliner Polizei unlängst im Zusammenhang mit einer Anti-Corona-Demo DDR-Methoden vorgeworfen.

Im Hinblick auf das Fernbleiben von Linken, Grünen und SPD sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer: "nicht hinzugehen ist keine Lösung." Man müsse Respekt zollen, auch wenn man anderer Meinung sei. Er finde es "unfair, wie das in Sachsen in den vergangenen Wochen gelaufen ist", so Kretschmer in seiner Rede.