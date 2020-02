Mal gleich vorneweg: Männer und mangelnde Körperpflege. Also, bitte. "Ich glaube, dass ist ein Klischee heutzutage", sagt uns eine Frau, "also, mein Mann braucht keinen Anschub, da klappt das. Ich denke mal, er ist von seiner Mutter entsprechend angehalten worden. Und was bis zum sechsten Geburtstag nicht an Erziehung passiert … dann ist es durch. Und das hat wohl bei ihm geklappt".

Spaß im Bad

Unter der Dusche klingt es am besten :-) Bildrechte: Colourbox.de Von einer Frau erzogen, von einer anderen beraten und schon läuft der Wasserhahn. "Einmal duschen am Tag ist nicht schwer oder spätestens aller zwei Tage", sagt ein Mann schmunzelnd. Schon seit Generationen gibt es diese Einsicht. Wasser bedeutet Sauberkeit oder zumindest sinnvollen Zeitvertreib. "Ich dusche gern lange, aber nur, weil es mir Spaß gemacht. Es geht auch mal in fünf Minuten", sagt uns ein sauberer Mann ins Mikro. Die Männer wissen also Bescheid, niemand muss sie zur Körperpflege zwingen.



"Ich mache schon viele Dinge freiwillig, muss ich sagen. Es gehört einfach dazu. Ich habe einen eigenen Badschrank und da sind meine Pflegeartikel. Der ist jetzt nicht vergleichbar mit dem meiner Freundin. Aber so die wichtigsten Sachen sind da schon enthalten", freut sich ein Leipziger über seine Körperhygiene.

Das Bad als eigenes Revier

Der Mann ist immer bestrebt, sein Revier zu verteidigen und zu dem gehört inzwischen auch das Bad. Mit der Konsequenz muss man als Frau erstmal leben. Da stehen einige erschüttert vor der verriegelten Tür. "Die Haare können bei Männern erstaunlich lange dauern. Er ist manchmal eine halbe Stunde mit Haargel zugange, um eine Frisur hinzubekommen, die aussieht, als wäre gar nichts passiert", schmunzelt eine Frau über ihren Mann, "also wir haben jetzt zwei Bäder, sonst würde es eng werden. Aber so passt das wunderbar. Konfliktfrei." Der Mann treibt diesen Konflikt ja auch nicht auf die Spitze. Zur Not geht der nackt auf die Terrasse und wartet, bis es regnet. :-)

Ich dusche nur mit Wasser. Die ganzen Pflegemittel und Duschgels, die greifen ja den Schutzmantel der Haut an ... ist sich ein Mitdreißiger sicher

"Körpergeruch ist etwas Schönes"

Der feine Unterschied macht es, auch beim Schweißgeruch. Bildrechte: Colourbox.de Ein Kerl braucht ja auch nicht zwingend die Hilfe von Moschus, Sandelholz oder Eichenmoos. Er hat seine eigene Parfümerie, er muss ihr nur vertrauen. Ein Mann in den Fünfzigern gibt zu: "Körpergeruch ist etwas Schönes, also grundsätzlich, und sollte nicht als so ein Tabu gesehen werden. Ich möchte das nicht übertünchen". Muss er auch nicht, es gilt nur die Duftnoten ordentlich einzusetzen. Ein anderer Herr der Schöpfung fasst es so zusammen: "Es gibt einen Unterschied zwischen frischem Schweiß und welchem, der drei Tage alt ist".



Das weiß eigentlich jeder Schuhschrank: Männliches Aroma wird erst mit drei Tagen Verzug Gestank. Noch fehlt vielen Frauen der Mut, das anzuerkennen. Oder doch nicht. Ein Gang ins Bad mehr, kann nie schaden. Denn Körperpflege ist eben auch Beziehungspflege.

Quelle: MDR/dh/in