08.01.2020 | 10:23 Uhr Studieren probieren an den sächsischen Hochschulen

Hauptinhalt

Am Donnerstag bieten die 14 staatlichen Hochschulen, die sieben Studienakademien der Berufsakademie Sachsen, die Evangelische Hochschule Dresden und die Polizeihochschule Rothenburg wieder Einblicke in den Studienalltag. Die jungen Besucher können Vorträge, Präsentationen und Besichtigungstouren erleben und sich so einen Eindruck von den Studienorten verschaffen. MDR SACHSEN hat eine kleine Auswahl der Veranstaltungen zusammengestellt.