Mit verschiedenen Aktionen melden sich Beschäftigte aus dem Pflegesektor in Sachsen anlässlich des heutigen Internationalen Tags der Pflege zu Wort. Die Liga der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege hat am Mittag beispielsweise in Chemnitz mit Bannern an Pflegeheimen die Forderungen der dortigen Mitarbeiter unterstrichen. Sie verlangen unter anderem eine angemessene Vergütung und einen besseren Personalschlüssel.

AWO Chemnitz fordert Verbesserungen

"Menschen stehen auf Balkonen und klatschen für ihre Mitmenschen, die in der Pflege arbeiten. Das ist eine wundervolle Geste", sagt Fachbereichsleiterin bei der Arbeiterwohlfahrt in Chemnitz, Andrea Saupe. "Gleichzeitig ist es aber nur eine Momentaufnahme, die nichts an den Rahmenbedingungen dieses wertvollen Berufes ändert." Was es brauche, seien nachhaltige Verbesserungen.

"Wir als Pflege in der Stadt Chemnitz machen auf uns aufmerksam", erklärt ASB-Pflgeheimleiter Jörg Ahner die Plakataktion. Größere Aktionen könne es aufgrund der Corona-Pandemie nicht geben. Fehlen würde es vor allem an Fachkräften. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Verdi Chemnitz lädt Pflegekräfte ins Autokino ein

Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, lädt sie anlässlich des Tages der Pflege am 12. Mai ihre Mitglieder unter dem Motto "Das haben wir uns verdient" zum gemeinsamen Filmeschauen ein. Gewerkschaftssekretär Robin Rottloff erklärte, durch die Corona-Pandemie werde deutlich, wie sehr es auf die Beschäftigten in Krankenhäusern, Pflegeheimen und im Rettungsdienst ankomme.

Die aktuelle Situation verlange von den Beschäftigten zum Teil harte Einschnitte in das private und berufliche Leben. Deshalb sollten sich die Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialwesen zum Tag der Pflege wenigstens einen Abend lang zurücklehnen können.

Kundgebung vor Sozialministerium in Dresden

In Dresden will das Bündnis für Pflege und mehr Personal im Krankenhaus seine Forderungen bei einer Kundgebung am Nachmittag vor dem Sozialministerium vortragen. An ihr können bis zu 50 Beschäftigte aus Krankenhäusern und Pflegeheimen, Angehörige oder auch Patienten teilnehmen.

"Eigentlich wollten wir am 12. Mai wieder einen eindrucksvollen 'Walk of Care' durch Dresden ziehen lassen. Das war leider nicht möglich", erklärt der Gesundheits- und Krankenpfleger Marvin Heine. "Stattdessen werden wir an die Sozialministerin Petra Köpping einen Brief übergeben, in dem wir die Situation in der Pflege aus unserer Sicht darlegen und unsere Forderungen an die Politik aufgeschrieben haben."

Die Krise beweist uns, dass sich etwas grundlegend ändern muss. Dorit Hollasky Sprecherin des Bündnisses für Pflege und mehr Personal im Krankenhaus