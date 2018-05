Einblick in die "Alte Baumwolle" in Flöha: Führungen durch die Räume des ehemaligen Verwaltungsgebäudes. Das Gebäude ist Teil des denkmalgeschützten Ensembles und soll neuer Sitz der Stadtverwaltung werden. 2018 wird die Außenfassade saniert. - Gleichzeitig findet der Tag der offenen Tür in der 2014 eröffneten Kindertageseinrichtung "Baumwollzwerge" mit "Zwergenfloh- und Kreativmarkt" statt. Neben Kita und Verwaltungssitz soll in die ehemalige Baumwollspinnerei in diesem Jahr ein Einkaufszentrum einziehen. Bildrechte: dpa