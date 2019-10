Wohnungseinbrüche in Sachsen im Jahr 2018 Die Zahl der Wohnungseinbrüche in Sachsen ist weiter gesunken. Im Jahr 2018 seien 4.001 solcher Delikte registriert worden, in den Jahren davor waren es 4.071 beziehungsweise 4.684, wie das Landeskriminalamt in Dresden mitteilte. Die positive Tendenz scheint sich auch im Jahr 2019 fortzusetzen.



Mit einer Häufigkeitszahl von 98 habe Sachsen beim Wohnungseinbruchsdiebstahl im Jahr 2018 unter dem Bundesdurchschnitt von 118 gelegen. Diese Zahl gibt die bekannt gewordenen Fälle pro 100.000 Einwohner an. Im Vergleich der Bundesländer lag Sachsen demnach auf dem fünften Platz hinter Mecklenburg-Vorpommern (68), Baden-Württemberg (65), Thüringen (57) und Bayern (40).



Die Aufklärungsquote lag bei 22 Prozent. Insgesamt 765 Wohnungseinbrecher konnte die sächsische Polizei ermitteln.