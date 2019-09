Die ehemalige Oberpostdirektion in der Reichsstraße kann am Sonntag bei Führungen besichtigt werden. Der Gebäudekomplex aus den Jahren 1902 bis 1904 gilt als bedeutender Profanbau im Stil von Historismus und Neogotik. Führungen mit Denkmalschutzexperten der Stadt finden um 11 Uhr und um 13 Uhr statt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Das sonst nicht öffentlich zugängliche Chemnitzer Viadukt öffnet am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Besucher können eine Ausstellung unter dem Titel "Kämpfen lohnt sich!" ansehen und sich über das Bürgerengagement für den Erhalt des Bauwerkes informieren. Führungen gibt es abhängig vom Besucherinteresse.

Zu Vorträgen und Führungen lädt der Förderverein Schindlers Blaufarbenwerk ins Hüttenlaboratorium des Pfannenstieler Blaufarbenwerks ein. Der neogotische Bau ist am Sonntag ab 9:30 Uhr geöffnet. Führungen finden um 10 Uhr und um 11 Uhr statt. Interessierte können sich zur Geschichte der Nickelhütte Aue und über das sächsische Blaufarbenwesen informieren.

Bildrechte: MDR/Christiane Fritsch Den St.-Annen-Kirchturm in Annaberg-Buchholz können Neugierige am Sonntag in der Zeit von 11 Uhr bis 17 Uhr besuchen. Dabei stehen ihnen Dachboden, Glockenstube und die Turmlaterne zur Besichtigung offen. Die Veranstalter werben damit, dass die Kirche in der Großen Kirchgasse 21 zu den bedeutendsten Hallenkirchen Obersachsens gehört.

In Geyer steht der Lotterhof Besuchern offen. Der einzige Privatbau des Baumeisters Hieronymus Lotter aus dem Jahr 1566 wurde unlängst restauriert. Die Arbeiten werden in einer Ausstellung vorgestellt. Von 10 Uhr bis 18 Uhr können sich Besucher darüber informieren. Zudem gibt es einen Benefiztrödelmarkt, Imbiss und ab 14 Uhr auch Kinderführungen.

Diese Chance sollten sich Interessierte in Döbeln nicht entgehen lassen. Nachdem der Holländerturm am Holländer Weg im Jahr 2000 zum letzten Mal offiziell begehbar war, öffnen sich am Sonntag von 10 Uhr bis 15 Uhr wieder die Türen. Von oben bietet sich Besuchern ein weiter Blick über Döbeln und die Mulderegion. Der Turm aus dem Jahr 1900 ist in Privatbesitz. Er wurde in den letzten Jahren saniert. Mitglieder der AG Döbelner Heimatfreunde am Stadtarchiv stellen Besuchern das technische Denkmal vor.

Wo einst Häftlinge im Gefängnis saßen, arbeiten heute Ingenieure. Das Gefängnis des ehemaligen Amtsgerichts Hainichen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist sonst nicht geöffnet. Am Sonntag können Besucher in der Zeit von 13 Uhr bis 16 Uhr eine Gefängniszelle original erhaltenen Zustand ansehen und die Geschichte des Amtsgerichts Hainichen kennenlernen.

Bildrechte: MDR/Anett Linke In Rochlitz haben mehrere jahrhundertealte Gebäude geöffnet. Darunter ist auch die Alte Baderei am Mühlgraben. Von 10 Uhr bis 17 Uhr ist das Barockgebäude zu besichtigen

Anschauen können Rochlitzer auch die Alte Lateinschule, die seit 1910 als Bibliothek genutzt wird. Seit 2018 haben Bauarbeiter darin das Sagen und sanieren das Gebäude umfangreich. Anfang 2020 sollen sie damit fertig sein. Am Sonntag können sich Interessierte bei Baustellenführungen um 10 Uhr und um 14 Uhr schon einmal vorab umsehen.

Das eindrucksvolle Wasserwerk Wiesenburg öffnet am Sonntag von 10 Uhr bis 15 Uhr. Von 1890 bis 2006 lieferte das Werk das Trinkwasser für Generationen von Zwickauern. Eine Ausstellung erzählt davon. Technikinteressierte können sich die alte Wasserwerktechnik in der Weißbacher Straße 2 in Wildenfels Wiesenburg ansehen.

Bildrechte: MDR/Gert Friedrich Das Thema Industriekultur steht in Werdau am Bahnhof im Mittelpunkt bei einer Stadtführung, die am Königlich Sächsischen Bahnhof Werdau startet. Der Bau entstand 1845 an der Eisenbahnlinie Leipzig - Werdau. Früher gehörten ein Mitropasaal, Wohnungen für Reichsbahner und Wärterhäuschen dazu. Seit 2013 soll der historische Bahnhof einem ÖPNV-Haltepunkt weichen. Die Führung startet 14 Uhr.

In der Werdauer Straße 3 in Zwickau soll ein Seniorenheim entstehen. Auf 1.800 Quadratmetern Fläche haben Archäologen den Baugrund untersucht und Spannendes entdeckt. Was sie alles zur Stadtgeschichte bei ihren Ausgrabungen gefunden haben, stellen sie am Sonntag in der Zeit von 10 Uhr bis 15 Uhr vor.

Einen Blick in den Garten und die Villa Dautzenberg können Besucher in der Äußeren Schneeberger Straße 152 werfen. Die Fabrikantenvilla von 1871 hat viele Original erhaltene Türen und das Tafelparkett. Der Garten wurde in diesem Jahr saniert. Nachwuchsmusiker des Robert-Schumann-Konservatoriums der Stadt Zwickau werden am Sonntag im Garten die Veranstaltung in der Zeit von 16 Uhr bis 18 Uhr musikalisch umrahmen.

Bildrechte: dpa Der Friedhof II am Preißelpöhl in Plauen steht am Sonntag in Bezug zum Bauhausjubiläum im Blickpunkt. Die Anlage von 1890 gilt als wichtiges Gartendenkmal und wird von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz unterstützt. Von 14 Uhr bis 18 Uhr ist eine Bilderausstellung der unteren Denkmalschutzbehörde mit dem Titel "Moderne Bauten in Plauen mit Bezug zur Architektur des Bauhauses" zu sehen. Um 17 Uhr beginnt ein Vortrag zum 100-jährigen Bestehen des Bauhauses.

Apropos Garten: In Plauen ist auch der Weisbachsche Garten von 1897 geöffnet. Die 0,65 Hektar große Anlage gilt als bedeutendste Privatgarten der Stadt. Der Gartenarchitekt führt in der Bleichstraße 1-9 um 10:30 Uhr, 12 Uhr und 15 Uhr durch die Anlage.

Schloss Voigtsberg in Oelsnitz/V. hat am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Stündlich gibt es Führungen. Bildrechte: Albrecht Foto In Mylau öffnet die ehemalige Orchesterschule/Sternwarte die Türen. Das Gebäude im Stil der neuen Sachlichkeit von 1929 stand lange Zeit leer und wird gerade wieder zum Leben geweckt. Von 9 Uhr bis 16 Uhr gibt es für Besucher einen kleinen Stöbermarkt, einen Benefiz-Trödelmarkt, Imbiss und Kaffee. Führungen finden nach Bedarf statt.

Das ehemalige HO-Kaufhaus in der Reichenstraße Bautzen ist sonst nicht für Publikum geöffnet. Aber am Sonntag finden Führungen in der Zeit von 14 Uhr bis 16 Uhr statt. Dabei erfahren Zuhörer alles über den Bau der klassischen Moderne von 1925.