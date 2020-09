Wie die einzelnen Regionen mit der Ankündigung der bundesweiten Koordinationsstelle umgehen, ist sehr unterschiedlich. Bautzen beispielsweise schreibt auf seiner Internetseite: "Lange haben die Organisatoren um Baubürgermeisterin Juliane Naumann an der Ausgestaltung der Veranstaltung festgehalten. Doch nun ist klar: Der Tag des offenen Denkmals, der am 13. September stattfinden sollte, muss abgesagt werden." Die Baubürgermeisterin ist aber zuversichtlich, dass "wir im kommenden Frühjahr alle Vorbereitungen für den Tag des offenen Denkmals 2021 aufnehmen können."

Auch Chemnitz hatte angekündigt, keine Denkmale für die Interessierten öffnen zu können. Eröffnungsveranstaltung und Abschlusskonzert müssten in diesem Jahr ebenfalls ausfallen. Am Mittwoch gab die Stadt dann bekannt, dass ihr Tag des offenen Denkmals ausschließlich digital stattfinden wird. Auf ihrer Internetseite sollen am 13. September verschiedene Schulen vorgestellt und der Otto-Werner-Garten im Stadtpark näher beleuchtet werden. Auch das Wasserschloß Klaffenbach und der Verein Küchenwaldbühne sollen gezeigt werden.

Deutschlands größtes Kulturevent für die Denkmalpflege wird in Dresden hingegen auch analog stattfinden – in einer reduzierten Form. In der Landeshauptstadt können den Angaben zufolge "Architekturgeschichten und -geschichte an diesem Tag im Rahmen von nahezu 40 Programmpunkten erlebt werden." Außerdem gibt es, wie in den meisten anderen Städten erstmalig auch digitale Angebote. Drei Denkmale sollen näher vorgestellt werden. Welche das sind, hat die Stadt noch nicht bekanntgegeben.