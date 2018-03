Tanzverbot am Karfreitag: In zwölf Bundesländern gilt ein ganztägiges Tanzverbot. Nur Berlin, Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein regeln es anders. Am längsten darf in Bremen getanzt werden.



In Sachsen gibt es an vier Feiertagen Tanzverbote. In Hessen sind es 15 Tage, an denen das Tanzen verboten ist.