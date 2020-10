Nach Angaben des Bundesinnenministeriums ist bei den Tarifverhandlungen für 2,3 Millionen Angestellte im öffentlichen Dienst eine Einigung erzielt worden. Die Einkommen sollen gestaffelt steigen. In der niedrigsten Entgeltstufe soll die Steigerung 4,5 Prozent betragen, in der höchsten Eingruppierung um 3,2 Prozent. Von den Tariferhöhungen profitieren in Mitteldeutschland mehr als 80.000 Beschäftigte. Vor der dritten Verhandlungsrunde hatte es Warnstreiks in Verwaltungen, bei kommunalen Entsorgern, Verkehrsbetrieben und in Kindertagesstätten gegeben.