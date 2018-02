Der Tarifvertrag für Sachsens Metaller ist unter Dach und Fach. Nach fast achtstündigen Verhandlungen einigten sich die IG Metall und der Arbeitgeberverband VSME am Freitagabend in Radebeul darauf, den Pilotabschluss aus Baden-Württemberg für die 180.000 Beschäftigten in Sachsen zu übernehmen, gab die Gewerkschaft am Freitagabend bekannt. Allerdings sind nur schätzungsweise 35 Prozent der Betriebe tarifgebunden.