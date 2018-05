Die Mitarbeiter der Nahverkehrsunternehmen in Chemnitz, Dresden, Leipzig, Plauen und Zwickau bekommen mehr Geld. Die Tarifvertragsparteien haben sich auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt, wie der Kommunale Arbeitgeberverband mitteilte. Die Lohnerhöhung von 7,34 Prozent erfolgt demnach stufenweise. Zudem soll eine Einmalzahlung in Höhe von 250 Euro erfolgen und die wöchentliche Arbeitszeit von derzeit 40 Stunden bis April 2020 auf 39 Stunden sinken.

Die Wochenarbeitszeit für Busfahrer soll schrittweise sinken von 40 auf 39 Stunden. Bildrechte: IMAGO

Der Tarifabschluss für Nahverkehrsangestellte orientiert sich am Abschluss für den Öffentlichen Dienst, bei dem sich die Gewerkschaften und Arbeitgeberseite auf 7,5 Prozent mehr Lohn geeinigt hatten. Verdi-Verhandlungsführer Gerd Doepelheuer sagte MDR SACHSEN, die Anhebung der Einkommen erfolge in drei Stufen. Dabei gebe es für die Beschäftigten in den ersten beiden Stufen jeweils mindestens 76,50 Euro mehr pro Monat.