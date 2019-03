Tuberkulose in Sachsen? Selten, aber ernst zu nehmen

An einer Dresdner Berufsschule wurde im Herbst 2017 Tuberkulose festgestellt. Mit großem Aufwand gingen die Gesundheitsbehörden vor, um Ansteckungszeit und Betroffene herauszufinden: Mehr als 2.000 Kontaktpersonen wurden analysiert und untersucht, rund 3.000 Blutproben ausgewertet, um Infektionen auszuschließen. Letztlich wurden sieben aktive Tuberkulosen und 120 latente Infektionen festgestellt und behandelt. Der Fall zeigt den Aufwand, der nötig ist, um der Krankheit auf die Spur zu kommen und sie einzudämmen. Ähnliche Massentests gab es 2018 auch in Magdeburg und Schönebeck. Die Epidemiologen des Robert-Koch-Instituts urteilen über die Situation: "Tuberkulose ist zwar selten in Deutschland, die Krankheit darf aber nicht unterschätzt werden." Auch Sachsens Gesundheitsministerin Barbara Klepsch mahnte, die Krankheit weiterhin ernst zu nehmen: "Diese Infektionskrankheit kommt auch in unseren hochentwickelten Ländern vor."

Tuberkulose gilt als tödlichste bakterielle Infektionskrankheit auf der Welt. Jedes Jahr stecken sich mehr als 10 Millionen Menschen weltweit mit Tuberkulose an. Rund 1,7 Millionen Menschen sterben daran. In Deutschland ist das Ansteckungsrisiko sehr gering. So registrierte das Robert-Koch-Institut im vergangenen Jahr 5.439 Erkrankungen. Das sind 59 Fälle weniger als 2017. Zum Vergleich: Anfang des Jahrtausends lagen die Zahlen um 30 Prozent höher. 7.684 Menschen erkrankten 2002 in Deutschland an der Lungenkrankheit. Etwa 100 Menschen sterben hierzulande pro Jahr an der Krankheit.



So haben sich die Erkrankungszahlen in Sachsen entwickelt: