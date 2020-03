Durch die aktuelle Ausbreitung des Coronavirus in Sachsen sei der gesamte Sportbetrieb stillgelegt worden. Die Sportvereine des Freistaates stünden dadurch vor großen organisatorischen und wirtschaftlichen Herausforderungen, heißt es in einer Mitteilung. Ziel der neuen Initiative "Teamsport Sachsen" sei es, kurzfristig Know-how auszutauschen, die Interessen des Spitzensports zu bündeln sowie die Entscheidungsträger zu entlasten. Bereits beschlossen wurden Ausnahmen für Bundeskader und Bundesliga-Profis zur Nutzung öffentlicher und privater Anlagen.

Am Donnerstag trafen sich die Vertreter mit Spitzenpolitikern in der Staatskanzlei in Dresden, um ein Eckpunktepapier zu erstellen. Die Vertreter der sächsischen Sportvereine hatten eine Reihe von Fragen an die sächsische Staatsregierung. So ging es unter anderem um die Fortführung des Trainingsbetriebes für Sportler, die an den Olympischen Spielen teilnehmen oder sich dafür noch qualifizieren können. Auch die Trainingseinheiten für Fußballer der ersten und zweiten Bundesliga wurden besprochen. Beides könne jedoch nur unter strengen Auflagen erfolgen, sind sich Vereine und Politik sicher.