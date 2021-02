Dünnes Eis? Feuerwehren und Behörden warnen vor Betreten zugefrorener Seen

In Berlin stirbt ein Eisbader nach einem Unfall, in Thüringen muss die Feuerwehr ein Pferd aus dem Eis retten. Und in Sachsen zieht es die Menschen nach Dauerfrost auf Teiche und Seen. Ist das nicht gefährlich? Egal, wen MDR SACHSEN dazu fragt - ob Feuerwehrchef, Teichverwalter oder Ordnungsämter: Alle raten dringend davon ab, Eisflächen zu betreten. Auch wenn es noch so kalt ist.