Gesellschaftliche Teilhabe fängt an der Bushaltestelle an. Kommen Bürger schnell zu Ärzten und zum Einkaufen? Müssen sie weit zur Arbeit pendeln? Haben sie überhaupt einen Job? All diese Fragen bestimmen die Antwort zum Zugehörigkeitsgefühl der Menschen in ihren Wohnorten. Bildrechte: dpa