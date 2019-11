12.11.2019 | 19:41 Uhr Bundesteilhabepreis für Schaffung von barrierefreiem Nahverkehr

Hauptinhalt

Der Landesverband Selbsthilfe Körperbehinderter Sachsen ist am Dienstag mit dem Bundesteilhabepreis ausgezeichnet worden. Wie das Bundesarbeitsministerium mitteilte, wurde der Verband für seine Bemühungen bei der Schaffung eines barrierefreien öffentlichen Nahverkehrs im Freistaat ausgezeichnet. Auch der dritte Platz ging an ein Projekt in Sachsen.