Die Ermittlungsbehörden haben 2018 in Sachsen 811 Telefon- und Internetanschlüsse überwacht. Das seien vier Prozent weniger als im Jahr zuvor, teilte das Bundesamt der Justiz in Bonn am Mittwoch mit. Die Zahl der Ermittlungsverfahren, in denen Gerichte Überwachungsmaßnahmen anordneten, sank um 1,6 Prozent auf 375. Bundesweit stieg der Statistik zufolge dagegen die der Telekommunikationsüberwachungen (TKÜ) binnen Jahresfrist um mehr als vier Prozent auf fast 19.500. Zahlen für 2019 liegen noch nicht vor.