Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer will einem Tempolimit auf deutschen Autobahnen nicht zustimmen. Vor der Abstimmung im Bundesrat am Freitag sagte der Regierungschef dem MDR, es gebe schon viel zu viele Regeln. "Wir werden nicht für ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen stimmen", so der CDU-Politiker. Laut Kretschmer seien die Forderungen nach einem Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde nicht notwendig. Die Autobahnen seien so gebaut, dass eine Verkehrssicherheit gegeben sei. "An den Stellen, an denen es verkehrstechnisch nicht anders geht, gibt es eine Regulierung der Geschwindigkeit, aber ansonsten sollen die Deutschen angemessen Auto fahren."