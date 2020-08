Die Stationen werden an der A4 und der A17 eingerichtet, wo genau, steht noch nicht fest. Zudem können sich dort nur heimkehrende Urlauber testen lassen, aber keine Lkw-Fahrer. Für ihre Laster fehle es schlicht an Parkplätzen, so die KV Sachsen. Die Vereinigung teilte auch mit, dass an Sachsens Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden seit Anfang des Monats knapp 6.500 Reiserückkehrer überprüft worden seien. In 26 Fällen wurde demnach eine Corona-Infektion nachgewiesen. Sachsens KV-Präsident Klaus Heckemann fordert allerdings in der "Ärzte Zeitung", dass die Auslandsurlauber den derzeit kostenlosen Test künftig selbst bezahlen sollten.