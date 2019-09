Die Reisen könnten "aus insolvenzrechtlichen Gründen nicht angetreten werden", teilte das Unternehmen am späten Donnerstagabend mit. Bis dahin war noch von einem Reise-Stopp bis Mitte Oktober die Rede gewesen. Mit der Ausweitung sind jetzt die Herbstferien in allen Bundesländern betroffen.

Thomas Cook in Deutschland war in den Sog der Pleite des britischen Mutterkonzerns geraten und hatte am Mittwoch Insolvenzantrag gestellt.