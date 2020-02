Am frühen Nachmittag ist auf der Bahnstrecke zwischen Magdeburg und Dessau-Roßlau ein Baum auf die Gleise gestürzt. Das teilte eine Bahnsprecherin in Berlin mit. Ein Intercity in Richtung Leipzig steckte zunächst fest. Ein Team der Bahn habe den Baum entfernen können. Der Zug konnte seine Fahrt mit rund 50 Minuten Verspätung fortsetzen.