Der Zugverkehr in Sachsen ist komplett zum Erliegen gekommen. Die Deutsche Bahn hat den Fernverkehr der Bahn im ganzen Land eingestellt. Auch im Regionalverkehr fielen zahlreiche Züge aus. Mehrere private Bahnunternehmen stellten ihren Zugverkehr am Sonntag ebenfalls ein. Die Länderbahn stoppte ihre Züge von Alex, Vogtlandbahn, Trilex, Oberpfalzbahn und Waldbahn. Auch die Mitteldeutsche Regiobahn und die Citybahn Chemnitz stellten den Betrieb ein. An den Flughäfen in Dresden und Leipzig-Halle wurden bis zum Vormittag nahezu alle Inlandsverbindungen gestrichen.