In Dresden hat der Sturm am Morgen im Stadtteil Großzschachwitz das Dach eines Firmengebäudes abgedeckt. Teile des Daches stürzten auf ein geparktes Auto. Nach Angaben eines MDR-Reporters kamen keine Personen zu Schaden. Die Berufsfeuerwehrleute der Wache Striesen und die Freiwillige Feuerwehr Niedersedlitz waren vor Ort.

Die Schwimmhalle "Am Südring" in Chemnitz ist ab 15 Uhr wieder für Badegäste geöffnet. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sind die Wasserschäden im Kassenbereich weitgehend beseitigt. Die Ursache sei ein undichtes Dach. Es habe den Regenfällen der vergangenen Nacht nicht standgehalten. Die undichte Stelle soll nun repariert werden. Die Halle war seit heute morgen geschlossen.

Auch die Stadt Chemnitz hat aufgrund der geltenden Sturmwarnung die Wochenmärkte für den Dienstag abgesagt. Sowohl der Markt an der Ernst-Enge-Straße, als auch der Wochenmarkt am Rathaus finden aus Sicherheitsgründen nicht statt. Außerdem wird der Städtische Friedhof bis morgen 10 Uhr geschlossen bleiben.

Die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden haben ihren Flugverkehr wieder aufgenommen. Allerdings sind an beiden Flughäfen die Verbindungen von und nach München für den Nachmittag gestrichen worden. Am Abend sollen die Verbindungen in die bayerische Landeshauptstadt wieder planmäßig stattfinden

Die Stadt Leipzig hat die für den Dienstag geplanten Wochenmärkte im Stadtgebiet abgesagt. Auf Grund der bis 18 Uhr geltenden Sturmwarnung entfallen die Märke in der Innenstadt, im Gohlis-Park und der Wochenmarkt in Grünau, teilte die Marktverwaltung mit.

In Netzschkau hat Sturm Sabine am Mittag das komplette Dach eines Kindergartens abgedeckt. Herumfliegende Dachpappe und Dämmmaterialien haben auch den Zaun und Spielgeräte im Garten der Einrichtung "Märchenland" im Vogtland beschädigt. Wie Bürgermeister Mike Purfürst MDR SACHSEN sagte, kam niemand zu Schaden. Die Kinder wurden in Sicherheit gebracht. Sie kamen im benachbarten Feuerwehrdepot unter. Die meisten Kinder wurden bereits von ihren Eltern abgeholt. Die Stadt will jetzt klären, wo die Kinder in den nächsten Tagen betreut werden können. Ein Dachdecker soll den Schaden begutachten. Eine Notsicherung ist laut Purfürst erst möglich, wenn der Sturm wieder abgezogen ist.