Der Chiphersteller Globalfoundries plant in seinem Dresdner Werk Kurzarbeit und den Abbau von Arbeitsplätzen. Geschäftsführer Thomas Morgenstern sagte, Grund sei eine vorübergehende Unterauslastung des Werkes. Zudem seien einige der rund 3.500 Mitarbeiter aufgefordert worden, das Unternehmen freiwillig zu verlassen. Zum Umfang der Kurzarbeit und des geplanten Stellenabbaus machte Morgenstern keine Angaben. Globalfoundries stellt aktuell die Produktion um. Nach Medienberichten gestaltet sich offenbar die Suche nach Kunden für die Chips der neuen Generation schwierig.

06:43 Uhr | Tödlicher Unfall bei Frohburg

Eine 42 Jahre alte Autofahrerin ist gestern bei einem Unfall im Landkreis Leipzig ums Leben gekommen. Die Frau sei aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen bei Frohburg von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, so die Polizei. Sie konnte nur noch tot aus dem Wrack geborgen werden.

06:27 Uhr | Norafin eröffnet Textilwerk in USA

Die Firma Norafin aus Mildenau bei Annaberg-Buchholz hat ihr Werk in den USA in Betrieb genommen. Der Betrieb wurde für 20 Millionen Euro in Mills River im Bundesstaat North Carolina aufgebaut. Dort werden technische Textilien wie Spezialvliesstoffe gefertigt. Diese sind unter anderem für die Schutzkleidung von Feuerwehren bestimmt. Auf diesem Gebiet ist Norafin bereits Marktführer in den USA. Mit dem neuen Werk soll die führende Stellung der Erzgebirger in Nordamerika noch weiter ausgebaut werden.

06:11 Uhr | Wegen Kinderpornografie verurteilt: Kreisrat legt Mandat nieder

Der wegen des Besitzes von Kinderpornografie verurteilte Kreisrat aus Kamenz legt sein Mandat nieder. Das teilte das Landratsamt Bautzen mit. Demnach will sich der 34-Jährige mit sofortiger Wirkung aus dem Kreistag zurückziehen. Landrat Michael Harig begrüßte den Schritt. Er hatte den Kreisrat zuvor zum Rücktritt aufgefordert. Der Kamenzer war über die Liste der NPD in den Bautzener Kreistag gewählt worden und war später dann Mitglied einer Bürgerfraktion. Sein Mandat als Stadtrat in Kamenz hat der Mann bereits vor Wochen niedergelegt.

05:52 Uhr | Tonnenweise Sand für den Dresdner Altmarkt

Auf dem Altmarkt in Dresden beginnen ab 7 Uhr die Arbeiten für das Beachvolleyball-Festival. Dazu werden hunderte Tonnen Sand angeliefert und auf dem Platz verteilt. Zudem werden die Tribünen erreichtet. Von Freitag bis Sonntag ist Dresden zunächst die zweite Station der "Techniker Beach Tour". Anschließend finden bis 26. Juni zahlreiche weitere Turniere und Veranstaltungen statt, zum Beispiel für Firmenteams, Studenten und Kindergartengruppen.

05:40 Uhr | Auto mit alten Öfen brennt auf A17 aus

Bildrechte: Marko Förster Auf der A17 in Richtung Prag ist am Montagabend zwischen Bahretal und Bad Gottleuba ein Transporter komplett ausgebrannt. Ursache war ein Motorschaden. Der 32-jährige Antiquitätenhändler aus Prag konnte sein Fahrzeug, das alte Öfen geladen hatte, noch auf dem Standstreifen stoppen. Als er die Motorhaube öffnete, schlugen ihm die Flammen entgegen. Feuerwehrleute löschten den Brand mit Wasser und Schaum. Die Autobahn war für rund eine Stunde voll gesperrt. Der Sachschaden beträgt rund 15.000 Euro.

05:18 Uhr | Suche nach bewaffneten Mann geht weiter

Die Fahndung nach einem mutmaßlich bewaffneten Mann im Raum Chemnitz ist bislang erfolglos geblieben. Der 29-Jährige wird seit Sonntag mit einem Großaufgebot der Polizei gesucht. Die Fahndung erstreckt sich von Chemnitz über Hartmannsdorf nach Limbach-Oberfrohna. Der Mann liegt im Streit mit seiner Ex-Freundin und ihrer Familie. Es besteht der Verdacht, dass er sich eine Schusswaffe besorgt hat. Die Ex-Freundin und ihre Familie wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht.

05:09 Uhr | Loblied auf deutsch-tschechische Zusammenarbeit

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat bei einem Treffen mit dem tschechischen Premierminister Andrej Babis die gute Zusammenarbeit der beiden Länder gelobt. Bei einem Empfang zum 25. Jahrestag des Nachbarschafts-Vertrages sagte er am Montag in Dresden, das Verhältnis lebe vom Engagement der Menschen und zahlreichen Projekten über die Grenze hinweg. Besprochen wurden aktuelle Themen, darunter die geplante neue Bahnverbindung Dresden-Prag, die Zusammenarbeit von Polizei und in der Wirtschaft sowie die weitere Förderung bilateraler Projekte.