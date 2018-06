Sachsens Bauern rechnen mit Ernteeinbußen wegen des zu heißen und trockenen Wetters. In Nordsachsen und Hoyerswerda, wo es aktuell besonders trocken ist, musste schon mit der Ernte der Wintergerste begonnen werden - 14 Tage früher als normalerweise und damit so zeitig wie nie, sagte der Referent beim Landesbauernverband, Andreas Jahnel. Wegen der extremen Trockenheit rechnen Bauern bei der Wintergerste mit Ernteeinbußen von 50 Prozent. Auch die Obstbauern sind unzufrieden. 2018 werde wohl "wider Erwarten" kein Super-Obst-Jahr, sagte Udo Jentzsch, Geschäftsführer des Landesverbandes Sächsisches Obst. Schon die Erdbeerernte sei schwierig verlaufen. Viele Selbstpflücker wären wegen der Trockenheit erst gar nicht auf die Felder gekommen.

In Firmen mit mehr als 45 Mitarbeitern sollen es Teilzeitmitarbeiter künftig leichter haben, wieder in Vollzeit zu gelangen. Das hat das Bundeskabinett beschlossen. Arbeitnehmer sollen ein Recht auf eine zeitlich begrenzte Teilzeitstelle bekommen. Wenn eine so genannte Brückenteilzeit abgelaufen ist, sollen sie in Vollzeit zurückkehren können. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig, zugleich auch Ostbeauftragter der SPD, nannte das Gesetz eine wesentliche Verbesserung bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. "Damit wird die Teilzeitfalle, die vor allem Frauen betrifft, endlich entschärft." In Sachsen arbeitet jeder Vierte in Teilzeit. Laut Arbeitsagentur sind das 476.300 Beschäftigte.