07:57 Uhr | A13-Anschlussstelle Radeburg gesperrt

Wegen Bauarbeiten ist ab heute die Anschlussstelle Radeburg an der A13 gesperrt - und bleibt das auch bis zum 23. Juni. Die Arbeiten gehören zur Fahrbahnerneuerung der A13 zwischen Schönborn und Marsdorf in Richtung Dresden. Die Umleitung U4 verläuft über die benachbarten Anschlussstellen.

07:49 Uhr | Mitmachen, Leben retten

Zum heutigen Weltblutspendetag rufen das DRK und der Haema Blutspendedienst dazu auf, sich fürs Blutspenden einzusetzen. In Dresden, Leipzig, Chemnitz, Plauen und in einzelnen Firmen in Sachsen finden heute extra Aktionen statt. In Sachsen werden jeden Tag 700 Blutkonserven für Patienten benötigt, bundesweit sind es 15.000 Blutspenden täglich. Der Tag wird übrigens zu Ehren des Geburtstags von Karl Landsteiner begangen, dem Entdecker der AB0-Blutgruppen.

07:00 Uhr | WM-Blaumachen gilt nicht

Sachsens Arbeitnehmer brauchen das Okay ihres Chefs, wenn sie wegen der WM früher Feierabend machen wollen. Bildrechte: IMAGO In genau zehn Stunden startet die Fußball-WM mit dem Eröffnungsspiel Russland gegen Saudi-Arabien. Alle Sachsen, die sich jetzt fragen, ob sie bis zum 15. Juli einen Monat lang während der Arbeitszeit die Spiele im Fernsehen bzw. online ansehen oder wenigstens im Radio verfolgen können, gibt der Deutsche Anwaltverein eine klare Absage. Das geht nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Arbeitgebers. Wer nach WM-Partys zu spät oder gar nicht auf Arbeit kommt, muss mit Konsequenzen rechnen. Auch eher gehen, um pünktlich beim Public Viewing aufzutauchen, muss man vorher abstimmen.

06:36 Uhr | Kritische Post aus Bautzen an Kanzlerin

In einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel hat der Bautzner Landrat Michael Harig die aktuelle Flüchtlingspolitik kritisiert. Laut Bericht der Sächsischen Zeitung hält Harig den Asylstreit und das Aussetzen des sogenannten Masterplans von Innenminister Seehofer, der Flüchtlinge bereits an der deutschen Grenze zurückweisen will, für unerträglich. Die Debatte spalte die Gesellschaft. In Berlin dürften die Sorgen der Menschen nicht ignoriert werden. Der Landrat wird mit den Worten zitiert: "Wir bitten Sie dringend, gegenzusteuern, damit Vertrauen in die demokratische Rechtsordnung und die politischen Eliten wieder wachsen kann. Das Recht auf Asyl, zu welchem wir stehen, kann wirksam nur dann gewährleistet werden, wenn illegale Migration unterbunden wird."

06:21 Uhr | Neues Rückkehrrecht für Teilzeit-Mitarbeiter

In Firmen mit mehr als 45 Mitarbeitern sollen es Teilzeitmitarbeiter künftig leichter haben, wieder in Vollzeit zu gelangen. Das hat das Bundeskabinett beschlossen. Arbeitnehmer sollen ein Recht auf eine zeitlich begrenzte Teilzeitstelle bekommen. Wenn eine so genannte Brückenteilzeit abgelaufen ist, sollen sie in Vollzeit zurückkehren können. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig, zugleich auch Ostbeauftragter der SPD, nannte das Gesetz eine wesentliche Verbesserung bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. "Damit wird die Teilzeitfalle, die vor allem Frauen betrifft, endlich entschärft." In Sachsen arbeitet jeder Vierte in Teilzeit. Laut Arbeitsagentur sind das 476.300 Beschäftigte.

06:00 Uhr | Streik bei Halberg Guss in Leipzig