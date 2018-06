05:37 Uhr | Freistaat mahnt erneut privaten Hochwasserschutz an

Das sächsische Umweltministerium hat erneut zur privaten Hochwasservorsorge gemahnt. Sprecher Frank Meyer sagte: "Niemand kann sich darauf verlassen, dass es immer ein Hilfsprogramm von staatlicher Seite gibt." Nach den Überschwemmungen im Vogtland vor zwei Wochen läuft dort die Aufnahme der Schäden. Regierungsschef Michael Kretschmer hatte unlängst unbürokratische Soforthilfe für Betroffene angekündigt. Nichtsdestotrotz hatte Sachsens Staatsregierung bereits nach verheerenden Hochwassern 2002, 2006 und 2013 die Bewohner der gefährdeten Gebiete wiederholt aufgefordert, selbst Vorsorge vor Schäden zu tragen.

05:24 Uhr | Herzspezialisten aus ganz Deutschland in Leipzig

Von Röntgen bis MRT: Die bildgebende Diagnostik bei Herzerkrankungen ist Schwerpunkt eines dreitägigen Symposiums ab heute in Leipzig. Etwa 150 Kardiologen aus ganz Deutschland tauschen neue Erkenntnisse aus, so zu Herzmuskelentzündungen. Wie die Uni in Leipzig witer mitteilte, geht es um neue Therapiestrategien, mit denen sich der richtige Zeitpunkt für einen Eingriff bei Herzklappenerkrankungen ermitteln lässt.

05:09 Uhr | Schweine und Federvieh unterm Hammer

Eine recht ungewöhnliche Versteigerung findet am Vormittag im Landratsamt Bautzen statt. Nach Angaben der Behörde sollen 60 Schweine sowie Geflügel versteigert werden. Die Tiere stammen von einem Hof in Kohlwesa, der am 24. Mai wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz zwangsgeräumt wurde. Der ehemalige Besitzer hatte die Tiere nicht artgerecht versorgt und untergebracht. Bereits vor vor fünf Jahren war das Veterinäramt gegen den Mann vorgegangen. Damals wohnte er in Kleinbautzen auf einem vermüllten Hof voller verwahrloster Tiere. Nun hat die Behörde dem Mann ein Tierhaltungsverbot erteilt. Alle Nutztiere sollen in einem Los gemeinsam versteigert werden.

