Nach den Ausschreitungen in zwei Asyl-Erstaufnahmeeinrichtungen in Dresden sind 20 Personen in eine andere Unterkunft im Freistaat verlegt worden. Nach Angaben der Landesdirektion Sachsen handelt es sich um Asylbewerber, die gegen Mitbewohner, Mitarbeiter, Wachlaute und Polizisten gewalttätig geworden waren. Die geht davon aus, dass sich das Zusammenleben in der Unterkunft nun spürbar verbessere. Die Auseinandersetzungen zwischen den Bewohnern waren zum Teil in Massenschlägereien ausgeartet, bei denen mehrere Personen verletzt wurden.