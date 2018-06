Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer hat am 13.06 2018 im Umfeld der Straße am Heim und am 8.06.2018 auf dem Mühlsteig jeweils am Nachmittag die Taten und/oder mögliche Verdächtige beobachtet?



Täterbeschreibung: Im jüngeren Fall soll es sich um einen etwa 40 Jahre alten Mann von normaler Statur mit europäischem Aussehen und einem blonden Dreitagebart handeln. Zur Tatzeit trug er eine blaue Jacke und Jeans. Der Tatverdächtige im anderen Fall soll etwa 1,75 Meter groß und schlank sein, einen dunklen Teint und lange schwarze Haare haben.



Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden entgegen. Telefonnummer: (0351) 483-2233