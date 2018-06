Nach einem Messerangriff soll gestern Abend eine Frau in Zittau gestorben sein. Das berichten Reporter. Demnach soll sich der mutmaßliche Täter in einem nahen Polizeireviert gestellt haben. Die Polizei bestätigte am Morgen lediglich den Messerangriff, wollte aber noch keine Details zu dem Vorfall nennen. Die Staatsanwaltschaft hat demnach die Ermittlungen aufgenommen. Die Kripo hat in der Nacht den Tatort untersucht und Spuren gesichert.

06:32 Uhr | Süßkirschen-Ernte in Sachsen begonnen

In Sachsen sind die Süßkirschen reif. Obstbauer Martin Ibisch aus Blattersleben im Landkreis Meißens sagte, er erwarte geringere Erträge als in Durchschnittsjahren. Da wegen des warmen Frühjahrs die Bäume aller Sorten nahezu gleichzeitig blühten, seien die Bienen mit der Bestäubung kaum hintergekommen. Der Landwirt hatte noch zusätzliche Hummelvölker aufgestellt. Laut Statistischem Landesamt in Kamenz kultivieren 43 Betriebe im Freistaat Süßkirschen. Mehr als 88.000 Bäume stehen demnach auf einer Fläche von insgesamt 197 Hektar.

05:52 Uhr | Air Malta kehrt nach Leipzig/Halle zurück

Die Fluggesellschaft Air Malta nimmt die vor einigen Jahren eingestellte Verbindung zwischen Leipzig/Halle und der Inselrepublik im Mittelmeer wieder auf. Wie der Flughafen in Schkeuditz mitteilte, startet die Linie am 31. Oktober und wird jeweils mittwochs geflogen. Air Malta ist die nationale Fluggesellschaft des kleinen Landes. Sie wurde 1973 gegründet und betreibt eine Flotte von rund zehn Maschinen.

05:28 Uhr | Trotz Trockenheit keine Trinkwasserknappheit

Die Menschen aus der Leipziger Region müssen keine Sorge haben, dass durch die jüngste Hitzewelle das Trinkwasser knapp wird. Wie eine Nachfrage des MDR bei Wasserwerken ergab, sind die Versorgungskapazitäten noch nicht ausgeschöpft. Mit Engpässen sei nicht zu rechnen. In Leipzig verzeichne man zwar einen teils deutlich gestiegenen Verbrauch. Der Pro-Kopf-Konsum liege aber immer noch klar unter dem Bundesdurchschnitt.

05:16 Uhr | Weiter keine Spur von mutmaßlich bewaffneten Mann