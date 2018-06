Acht Monate nach einer bewusst herbeigeführten Explosion in einem Leipziger Mehrfamilienhaus mit vier Schwerverletzen soll am Mittag am Landgericht das Urteil gesprochen werden. Ein 29-Jähriger ist wegen mehrfachen Mordversuchs und besonders schwerer Brandstiftung angeklagt. Der Mann soll mithilfe von Benzin seine Wohnung angezündet haben, um bei der Hausratversicherung abzukassieren. Die Staatsanwaltschaft forderte dafür lebenslange, die Verteidigung maximal sieben Jahre Haft.