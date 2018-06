06:05 Uhr | Weinbauverband reformiert umstrittene Gebietsweinprämierung

Der Weinbauverband Sachsen will die Gebietsweinprämierung reformieren. Ab diesem Jahr finde die Verkostung unter Leitung der unabhängigen Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft statt, teilte der Verband auf Anfrage. Damit soll die Prämierung transparenter und glaubwürdiger werden. Zudem dürfen Kellermeister keine eigenen Weine mehr bewerten. Deren Urteile werden künftig aus der Gesamtwertung gestrichen. Die Gebietsweinprämierung stand bei Winzern seit Jahren in der Kritik, weil die Ergebnisse oftmals nicht nachvollziehbar waren. Viele Weingüter verzichteten deshalb auf eine Teilnahme.

06:00 Uhr | Probebohrungen in Sadisdorf offenbar erfolgreich

Die Probebohrungen im osterzgebirgischen Sadisdorf sind abgeschlossen. Geplant ist der Abbau von Wolfram-, Zinn- und Lithiumerzen. Die zwei Bohrungen bis in Tiefern von 150 und 300 Meter waren schwieriger als gedacht. Eine Bohrung musste teilweise wiederholt werden. Nun liegen die Auswertungen vor. Das deutsch-australische Abbaukonsortium will in Kürze über das weitere Vorgehen entscheiden und zeigte sich zunächst optimistisch.

05:48 Uhr | Frau verliert auf A17 Kontrolle über ihr Auto

Auf der Autobahn 17 hat gestern eine Autofahrerin die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Zwischen Bahretal und Pirna schleuderte ihr Auto in die rechte Leitplanke und kam dann auf der linken Spur zum Stehen. Die 41-Jährige sowie ein vier Jahre altes Mädchen mussten in einen Krankenhaus gebracht werden. Die Autobahn war für eine Stunde gesperrt.

05:34 Uhr | Sechs Mannschaften aus Sachsen beim Floorball-Schulcup in Berlin

Schüler aus Nossen, Grimma, Bautzen, Leipzig und Chemnitz treten heute beim Bundesfinale im Floorball an. Der Schulcup in Berlin wird in drei Wertungsklassen ausgeführt. Qualifiziert sind jeweils die erst- und zweitplatzierten Teams der Landesfinale. Floorball, auch als Unihockey bekannt, wird in der Halle gespielt. Ziel ist es, mit Hockeyschlägern eine leichter Plastikball in das gegnerische Tor zu schießen. Wie beim Eishockey gehört auch der Raum hinter dem Tor zum Spielfeld.

05:29 Uhr | Zukunft der Bautzener Sternwarte steht in den Sternen

Die Zukunft der Sternwarte Bautzen steht prichwörtlich in den Sternen. Wie ein Stadtsprecher sagte, laufen aktuell Gespräche, um in Abstimmung mit Schulen, dem Landesamt für Schule und Bildung, der Bautzener Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft sowie der Stadt und dem Förderverein einen Weiterbetrieb der Sternwarte zu ermöglichen. Dabei gehe es vor allem um die freiwillige Mitarbeit aller Beteiligten. Komme diese nicht zustande, sei die Zukunft der Sternwarte gefährdet. So gäbe es Überlegungen, den Hörsaal der Sternwarte an ein Bautzener Gymnasium zu verlegen und die sanierungsbedürftigen und nicht mehr benötigten Anlagen zurückzubauen. Aktuell wird die Sternwarte von dem Förderverein betrieben. Die Stadt beteiligt sich mit jährlich mit 15.000 Euro.

05:08 Uhr | Freiberg feiert Silberrausch

Mit mehreren Veranstaltungen wird in Freiberg heute an den ersten Silberfund vor 850 Jahren sowie die erste urkundliche Erwähnung des Ortsnamens vor 800 Jahren erinnert. Am Vormittag soll dazu in der Nikolaikirche ein Festakt stattfinden. Zudem gibt es Führungen durch das Stadt- und Bergbaumuseum und das Rathaus. Am Nachmittag wird die Autorin und erste Freiberger Stadtschreiberin Sabine Ebert unter dem Titel "Der Silberfund und seine Folgen" Episoden aus der Geschichte Freibergs beleuchten. Die heute beginnenden sogenannten "Silbernen Tage" bilden den Höhepunkt des Jubiläumsjahres in Freiberg. Sie dauern bis 20. Juni.