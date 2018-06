Stanislaw Tillich hat sich für Entschädigungszahlungen beim Ausstieg aus der Braunkohle ausgesprochen. Der Co-Vorsitzende der neuen Kohlekommission sagte MDR SACHSEN, allein die Verstromung der Braunkohle in der Lausitz beschere der Region eine Wirtschaftskraft von jährlich bis zu 900 Millionen Euro. Außerdem schaffe sie Arbeitsplätze in vielen mittelständischen Unternehmen. Der Bund habe eine politische Entscheidung zugunsten des Klimaschutzes getroffen. Damit stehe er in der Verantwortung, die Kosten für den Strukturumbau zu übernehmen.