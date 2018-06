Der Bundeswirtschaftsminister hat bereits angekündigt, in den betroffenen Regionen die Arbeit zu den Menschen zu bringen, und zwar, bevor die jetzigen Strukturen abgebaut werden. Gerade in Bezug auf die Lausitz: Welche neuen Beschäftigungsfelder könnten denn dort entstehen und was sind die Voraussetzungen dafür?

Ich glaube, dass es eine Expertise in der Region gibt. Sie ist seit über 100 Jahren Energieregion. Das wird sicher eines der Gebiete sein, wo man mit potenziellen Investoren sprechen muss. Das wird Aufgabe der Bundesregierung sein. Aber wir müssen die Rahmenbedingungen so stellen, dass sich auch neue Formen der Energieerzeugung dort ansiedeln. Und dann glaube ich, dass es auch gänzlich neue Industrien in der Lausitz geben kann.

Welche Hilfestellung muss aus Ihrer Sicht vonseiten des Bundes erfolgen? Da geht es sicherlich auch um Geld…

Selbstverständlich. Wir haben ja die Erfahrungen der Steinkohlekommission und wir haben jetzt auch die Erfahrung des Kernenergiefonds, mit dem die Energieunternehmen entschädigt werden. Also, es gibt da mittlerweile zwei große Erfahrungswerte und an denen werden wir uns orientieren.

Das angekündigte Szenario "erst der Strukturwandel, dann der Ausstieg" ist ja nicht unumstritten. Wie berechtigt ist die Forderung, beides müsse parallel und zeitgleich geschehen?

Das passiert ja schon. Wir haben heute Abbaupläne, die genehmigt sind. Da gibt es Fristen. Und wir wissen, dass es gegenwärtig auch auf Grund der Instabilitäten des Investitionsstandortes Deutschland in Fragen von Energieinvestitionen de facto keine Neuinvestition, nicht einmal in Gaskraftwerke oder Ähnliches, gibt. Deswegen ist natürlich die Frage, wie ich diesen Strukturwandel gestalte. Und da muss ich mich zuerst um alternative Arbeitsplätze kümmern. Man muss zwar auch eine Diskussion führen, wie der Weg letztendlich aus der Braunkohle ist. Aber der ist verbunden mit der ersten Frage. Und dementsprechend muss man die erste Frage zuerst beantworten, bevor man die zweite beantworten kann.

Was die Zusammensetzung der Kommission angeht, hieß es, dass sich nicht alle gesellschaftlichen Akteure ausreichend vertreten fühlen. Besonders die Opposition und Umweltschutzvertreter sehen sich unterrepräsentiert. Müssten die nicht mit am Tisch sitzen, um ein konsensfähiges Ergebnis erzielen zu können?

Mit Frau Professor Praetorius, die einmal Vize-Chefin der Agora (Denkfabrik zur Energiewende/Anm. d. Red.) war und dem Geschäftsführer von Greenpeace sind durchaus umweltpolitische Vertreter in der Kommission vertreten. Und ich glaube, wir werden eine gute Diskussion führen. Und es wird ja nicht nur die der Kommission selbst sein, sondern es wird dazu ja auch noch eine breite Debatte im Deutschen Bundestag geben, wo dann auch die Opposition mit eingebunden sein wird.

Ministerpräsident Kretschmer hat ein Ende der Lausitzer Braunkohle bis Mitte des Jahrhunderts angekündigt. Inwieweit ist dieser Zeithorizont mit den Klimazielen des Bundes vereinbar?

Wir haben erst einmal zu konstatieren, dass es schon seit 1990 eine Strukturentwicklung in der Region gibt. Damals waren es einmal über 90.000 Arbeitsplätze. Heute sind es viel weniger. Ich habe ja bereits deutlich gemacht, dass allein durch die Verstromung der Braunkohle 700 bis 900 Millionen Euro Wirtschaftskraft in der Region entstehen. Und damit letztendlich Arbeit für viele mittelständische Unternehmen. Das gilt es erst einmal zu berücksichtigen und letztendlich auch - ich sage es jetzt schon mal so - irgendwo auch zu kompensieren.



Zum zweiten gibt es bestätigte Braunkohleabbaupläne. Und wenn man einen Eingriff in das Privateigentum von Unternehmen tätigt, muss man letztendlich mit den Unternehmen darüber reden, wie man sie dafür entschädigt. Lässt man diese Pläne gelten, dann heißt es tatsächlich, wie es Michael Kretschmer gesagt hat, dass diese genehmigten Planungen bis Ende der 1940er- Jahre.

Bis Herbst soll die Kommission erste Ergebnisse vorlegen, bis Jahresende einen konkreten Plan. Wie realistisch ist so ein ambitioniert klingender Zeitplan?

Allein die Geburt der Kommission war schon eine recht schwierige, wie wir jetzt erlebt haben. Und deswegen sind natürlich auch die ambitionierten Ziele sehr herausfordernd. Aber ich gehe davon aus - und so weiß ich es zumindest von meinen Mitvorsitzenden - es geht hier um die Sache und nicht allein um Termine.

Und was reizt Sie persönlich an dieser Mammutaufgabe? Warum haben Sie sich entschlossen, diese Kommission mit zu leiten?

Es geht auch um ein Stück Heimat. Die Lausitz ist meine Heimat und ich kenne viele Leute, die auch heute noch ihr Einkommen in der Kohle - wie man so schön sagt - verdienen. Deswegen möchte ich natürlich dazu beitragen, dass diese Region nicht nur heute, sondern auch morgen eine Perspektive hat und dass die Menschen dort gerne leben. Und dass das, was die Staatsregierung gerade macht, nämlich Ärzte und Lehrer für die Region anzuwerben, langfristig von Erfolg ist. Wir werden dafür arbeiten, dass die Menschen auch für die Zeit nach der Braunkohle eine Perspektive haben.