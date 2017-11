Bei den Sondierungsgesprächen für eine Jamaika-Koalition aus CDU, CSU, FDP und Grünen gehört die Energiepolitik zu den Knackpunkten. Die Grünen, die mit der Forderung nach einem Komplettausstieg bis zum Jahr 2030 in die Verhandlungen gegangen waren, signalisierten inzwischen Kompromissbereitschaft. Entscheidend sei nicht das genaue Ausstiegsdatum, sondern die CO2-Emissionsminderung. Dafür sollen die 20 ältesten Kraftwerksblöcke bis 2020 vom Netz genommen werden. In Sachsen wären zwei Anlagen im Kraftwerk Boxberg betroffen.

Bildrechte: dpa

Tillich sagte, ein Ausstieg aus der Braunkohle könne allenfalls langfristig erfolgen. Der Bund stehe in der Verantwortung, den Strukturwandel in den betroffenen Ländern zu organisieren. Er nannte dafür einen notwendigen Betrag von mindestens 6,2 Milliarden Euro. Fünf Milliarden davon müssten für die Jahre 2019 bis 2030 fließen. Hinzu kämen zunächst 1,2 Milliarden Euro als Anschubfinanzierung bis 2023. Die ostdeutschen Länder hätten "ihren weit überproportionalen Klimaschutz-Beitrag" bereits in den Jahren seit 1990 erbracht, so der sächsische Regierungschef. "Die erreichte CO2-Reduktion war für Ostdeutschland mit einem sehr hohen Preis - Verlust von Wertschöpfung und Arbeitsplätzen sowie Abwanderung von Fachkräften - verbunden. Eine zweite Deindustrialisierungswelle ist für Ostdeutschland nicht verkraftbar."