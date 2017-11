Sachsens Regierungschef Stanislaw Tillich ist am Dienstag in Dresden mit dem umstrittenen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban zusammengetroffen. Das gemeinsame Mittagessen war als privater Termin ausgewiesen und kam nach Darstellung des sächsischen Regierungssprechers Ralph Schreiber auf Wunsch Orbans zustande. Er war am Montag bereits in Sachsen-Anhalt zu Gast gewesen.