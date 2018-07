Was Eisdielenbesitzer und Biergarten-Betreiber freut, treibt Ärzten die Sorgenfalten auf die Stirn: die Hitze. Die belastet die Menschen zunehmend. "Wir merken derzeit durchaus hitzebedingt einen Zuwachs an Patienten in der Notaufnahme. Das sind nicht unbedingt Menschen, die an einem Sonnenstich leiden. Die meisten Patienten sind ältere Leute mit einem Infekt, der unter der hohen Hitze körperlich schlechter verkraftet wird", sagt Simone Bonin, Fachärztin für Innere Medizin vom Uniklinikum Dresden. Diese Patienten kämen häufig mit einem Krankenwagen in die Klinik und seien desorientiert und/oder ausgetrocknet. "Ein Grund dafür ist, dass vor allem ältere Menschen bei großer Wärme weniger trinken. Das befördert zum Beispiel Virus- oder Harnwegsinfekte", erklärt die Ärztin.