In Sachsen gibt es mehr als 1.800 Burgen, Wehranlagen, Burgruinen und Schlösser. Die berühmtesten Adelssitze thronen an der Elbe in Pillnitz, Meißen, Torgau. Aber auch in Chemnitz und im Erzgebirge haben prächtige Burgen und Waserschlösser geöffnet, ins Vogtland locken Herrenhäuser, Schlösser und Burgruinen.