Der Pistenspaß kann ein jähes Ende finden, wenn nach dem Hüttenbesuch plötzlich Skier, Stöcke, Snowboards oder Schlitten fehlen. Bildrechte: Colourbox

Die meisten Diebstähle von Wintersportausrüstung wurden laut LKA in Chemnitz, Leipzig und Dresden sowie in den Wintersportgebieten im Erzgebirge, dem Vogtland und dem Landkreis Görlitz registriert. Meistens hätten die Diebe in Kellern, Wohnhäusern, Garagen oder Autos zugeschlagen. Die Ermittler gehen daher davon aus, dass die Wintersportgeräte "Zufallsfunde" für die Täter darstellten.



Anders verhalte es sich hingegen in Oberwiesenthal im Erzgebirgskreis. Dort haben die Täter die Sportgeräte den Angaben zufolge mehrheitlich im Freien oder aus Skikellern von Hotels und Pensionen entwendet. In anderen sächsischen Skigebieten wie etwa Klingenthal, Altenberg oder Schöneck seien deutlich weniger derartige Straftaten registriert worden.