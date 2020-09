Die häufigste Todesursache bei den Menschen in Sachsen sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Im Jahr 2018 erlagen vier von zehn Personen einer Erkrankung des Kreislaufsystems, so die Mitteilung vom Statistischen Landesamt in Kamenz am Montag. Im Vergleich zum Jahr 2008 starben 2018 knapp 420 Personen in Sachsen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, insgesamt 24.261 Menschen. Beim dem Vergleich konnte eine weiterer Anstieg beobachtet werden: Besonders männliche Personen erlagen Kreislauferkrankungen. Über 90 Prozent der Verstorbenen waren älter als 64 Jahre.