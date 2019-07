Dynamo Dresden geht ohne eine klare Nummer Eins auf der Torwartposition durch die Sommervorbereitung. "Das Rennen ist komplett offen. Für uns ist es wichtig, dass jeder gleich behandelt wird und die Spielzeit bekommt", sagte Torwart-Trainer Branislav Arsenovic am Donnerstag im Sommertrainingslager des Fußball-Zweitligisten. Sowohl Patrick Wiegers als auch Tim Boss und Neuzugang Kevin Broll haben somit im Kampf um die Nachfolge des zum FC Schalke 04 abgewanderten Markus Schubert die gleichen Chancen.

Das Trio durfte sich bisher über 90 Minuten beweisen. "Alle drei sind verschieden, jeder hat seine Stärken und Schwächen. Aber ich bin glücklich, dass wir drei Jungs haben, die so Gas geben und sich gegenseitig pushen", sagte Arsenovic. Eine Deadline hätte sich der 50-jährige Bosnier zusammen mit Cheftrainer Cristian Fiel nicht gesetzt. Auch das Testspiel gegen Paris St. Germain am 16. Juli werde noch keine Aussage darüber geben, wer zum Saisonstart am 27. Juli gegen den 1. FC Nürnberg im Tor stehen werde. /dpa/kt